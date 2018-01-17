Турция может расширить свои операции на севере Сирии - глава МИД

2018-01-17 06:39 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция может расширить свои операции на севере Сирии до города Манби и территории к востоку от реки Евфрат после того, как будет очищен Африн.

Об этом прессе заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи в Ванкувере с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передают турецкие СМИ.

По словам главы МИД, меры предосторожности Турции против YPG/PKK не могут быть ограничены только Африном. "Существует также Манби и территория к востоку от реки Евфрат", - сказал Чавушоглу.

Чавушоглу добавил, что планы США по созданию пограничной охраны на северо-западе Сирии вредят американо-турецким связям.

Как заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, военные операции в Африне против PYD и YPG начнутся очень скоро.

ВС Турции полностью уничтожат PYD и YPG, сказал Эрдоган.