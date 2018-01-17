Турция временно сняла ограничения на посещение страны для граждан Грузии

2018-01-17 06:45 | www.apa.az | 5

Министры внутренних дел Грузии Георгий Гахария и его турецкий коллега Сулейман Сойлу в ходе телефонного разговора во вторник договорились о приостановлении ограничений на посещение турецкой территории для граждан Грузии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МВД Грузии.

"Стороны договорились, что соответствующие ведомства двух стран продолжат консультации в связи с задействованными с 1 января 2018 года регуляциями о пересечении государственной границы Турции, до завершения которых эти регуляции не будут распространяться на граждан Грузии", — уточняется в заявлении.

По данным министерства, стороны также обсудили запланированный в начале года визит в Грузию турецкого министра внутренних дел, в рамках которого будут рассмотрены вопросы сотрудничества, в том числе вопросы пересечения границы.

Недавно турецкие власти задействовали регуляции, согласно которым переход через границу будет считаться как один день пребывания в Турции, тогда как раньше отсчет пребывания в Турции начинался после полных суток после пересечения границы. Также для того, чтобы продлить свое законное нахождение в Турции, иностранцам, по истечении 90 дней из 180, будет необходимо получить вид на жительство.

Во вторник около турецко-грузинской границы граждане Грузии провели шумную акцию протеста с требованием к турецким властям допустить для грузин исключение.