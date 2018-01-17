В Париже состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Франции

2018-01-17 07:16 | www.apa.az | 6

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита в Париж встретился с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как передает АПА со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, на встрече стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией, отметив важность визитов на высоком уровне в расширении политических связей.

В ходе переговоров министры обсудили также нагорно-карабахский конфликт. Э.Мамедъяров проинформировал своего коллегу о последнем статусе переговорного процесса по конфликту.

Министры также выразили удовлетворенность развитием отношений между странами в экономической сфере, подчеркнули важность активизации совместных усилий, направленных на увеличение торгового оборота между Азербайджаном и Францией.

Э.Мамедъяров отметил, что в Азербайджане действует более 50-ти французских компаний, в частности, в нефтегазовом секторе страны Франция представлена такими компаниями, как Total Fina Elf, Total E&P Absheron и GDF Suez E&P.

Глава МИД Азербайджана также отметил особое внимание, уделяемое правительством Азербайджана развитию ненефтяного сектора: «Учитывая то, что сфера информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) находится среди приоритетных для Азербайджана, а Франция является одним из лидеров данной сферы, развитие сотрудничества в сфере ИКТ между двумя странами имеет большую значимость».

Между главами МИД также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества в гуманитарной сфере, расширения договорно-правовой базы, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.