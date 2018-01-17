ЕБРР заинтересован в поддержке Азербайджана в области возобновляемых источников энергии (Эксклюзив)

2018-01-17 08:10 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заинтересован в оказании поддержки Азербайджану в развитии имеющегося потенциала в области возобновляемых источников энергии, сообщили Trend в головном офисе ЕБРР.

«В сентябре 2017 года ЕБРР и министерство энергетики Азербайджана подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в области регулирования энергетического сектора в стране, а также по поддержке развития потенциала в области возобновляемых источников энергии», - сказали в банке.

Азербайджан, отметили в головном офисе, обладает весомым потенциалом для развития возобновляемых источников энергии.

«В 2015 году ЕБРР приступил к реализации концепции "Переход к "зеленой" экономике", согласно которому банк способствует инвестициям в энерго- и ресурсоэффективность. ЕБРР является ключевой организацией в финансировании проектов по развитию возобновляемых источников энергии во всем регионе и имеет значительный опыт финансирования таких проектов во всех странах, в которых он ведет деятельность. ЕБРР заинтересован в оказании поддержки Азербайджану в развитии своего потенциала в области возобновляемых источников энергии», - добавили в банке.

В настоящее время на альтернативную энергетику в Азербайджане приходится около девяти процентов от всей производимой в стране электроэнергии. К 2020 году этот показатель планируется довести до 20 процентов от всей вырабатываемой в стране электроэнергии.