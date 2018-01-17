Трагически погиб отец азербайджанца, убившего чемпиона мира

2018-01-17 09:14 | www.oxu.az | 6

Отец жителя Хабаровского края Анара Аллахверанова, который обвиняется в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, погиб в ДТП в Хабаровске.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости адвокат семьи Аллахверановых Константин Лысенко в среду.

В местных СМИ появилась информация о том, что мужчину сбила машина по пути в офис адвоката. Удар был такой силы, что пострадавшему оторвало ногу. Погибшему было 59 лет. В ряде публикаций высказываются версии, что это якобы намеренное покушение. Предполагаемый виновник аварии с места ДТП не скрывался.

«Отец моего подзащитного действительно погиб в ДТП. Он шел не ко мне в офис, а к себе на работу, которая расположена неподалеку от моего офиса. Похороны состоятся сегодня. Анар не будет на них присутствовать – останется под арестом, так как смерть близкого человека, по закону, не является основанием для изменения меры пресечения», — сказал Лысенко.

Он отметил, что по факту гибели в ДТП возбуждено дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Этим делом занимается один из адвокатов из группы защиты Аллахверанова.

«Сейчас выясняется, что это было – стечение обстоятельств или что-то другое. Но отцу Анара Аллахверанова действительно неоднократно поступали угрозы на протяжении прошлого года», — сказал адвокат.