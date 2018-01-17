ABD direkt tehdit etti! '1974 taktiği' gelebilir

2018-01-17 09:20 | www.trend.az | 1

ABD’nin, Türkiye-Suriye sınırına 30 bin PKK’lı teröristi yerleştireceğini duyurmasının ‘açık bir tehdit’ olduğunu kaydeden ASSAM güvenlik uzmanı emekli Albay İbrahim Keleş, askeri üslerde kısıtlamaya gidebileceğini veya ipler kopma noktasına gelirse İncirlik başta olmak üzere ABD üslerini kapatarak bu terör örgütüne lojistik desteğe karşı önlem alabileceğini söyledi.

BEKA MESELESİ

ASSAM Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, önceki gün ABD sözcüsü Albay Thomas Veale’nin Türkiye sınırında Demokratik Suriye Güçleri adı altında PKK’nın Suriye kolu PYD’nin büyük çoğunluğunu oluşturduğu 30 bin kişilik birliğin görev yapacağını açıklamasını değerlendirdi. Bu açıklamayla Türkiye’nin artık ABD tarafından açıkça tehdit edildiğini vurgulayan Keleş, şunları söyledi: “30 bin asker demek ve bunun 40 bine çıkarılacağını söylemek, sınır birliği değil, kolordu değil, ordu kurduğunu ilan etmektir. Üstelik bu ordu ağır silahlarla da donatılmış. PKK/PYD, fiilen Suriye’nin üçte birine ordusu, sözde meclisi, vergi toplamasıyla devletleştiriliyor. ‘Ne olmuş, Kürtler Suriye’de ordu kursun, diyemezsiniz. Büyük Kürdistan projesinin Irak ve Suriye ayağı tamamlandığında, sıra İran ve Türkiye’nin bölünmesine gelecektir. Bu mesele tamamen Türkiye için bir beka meselesidir.

Dur denilmezse sınırınızın hemen dibinde, 35 yıldır mücadele ettiğimiz terör üreten PKK örgütü olacak. Bu, Türkiye’ye yeni terör saldırıları için tamamen lojistik bir üsse dönüşecek. Türkiye’nin Suriye sınırı, sürekli bir istikrarsızlıkla Türkiye’yi tehdit edecek.” Keleş, ABD ve koalisyon ülkelerine DEAŞ’la mücadele için açılan Diyarbakır ve İncirlik üslerindeki operasyon izinlerinin bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi.

DEFAKTO PKK DEVLETİ

Türkiye’nin 90’lı yıllarda Irak’ta Saddam Hüseyin’e yönelik operasyon adı altında topraklarında konuşlanan ‘Çekiç Güç’ün Kuzey Irak’ta defakto bir PKK devletine zemin hazırlaması gibi DEAŞ’la mücadele adı altında Suriye’nin kuzeyinde Akdeniz’e açılan bir PKK koridoru oluşturulmasına Fırat Kalkanı ile izin vermediğine dikkat çeken Keleş, şöyle devam etti: “Bu üsler, DEAŞ’la mücadele için açılmışsa şimdi bu mücadele bittiğine göre misyonunu da tamamlamıştır. DEAŞ’la mücadele adı altında ABD ve koalisyon ülkelerine açılan üslerden DEAŞ operasyonu adı altında Suriye ve Irak’ta faaliyete izin verilmeyebilir.”