Турция и Грузия рассматривают новые правила пересечения общей границы

2018-01-17 09:23 | www.trend.az | 6

Тбилиси и Анкара рассматривают возможность введения временного механизма для граждан Грузии, которые ежедневно пересекаю грузино-турецкую границу. Об этом журналистам сегодня сообщил председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе, передает Грузия Online.



«В первую очередь должен отметить, что в ближайшие месяцы у наших граждан не будет ограничений в связи с пересечением границы и они продолжать ездить в обычном режиме… Кроме того, до окончательного уточнения регуляций между странами, рассматривается вопрос разработки конкретного временного механизма для тех, кто пересекает границу в ежедневном режиме. Мы продолжаем работать. О дополнительных деталях мы обязательно сообщим», — заявил Патарадзе.



По его словам, консультации между официальным Тбилиси и Анкарой находятся в активной фазе.



Отметим, что близ таможенно-пропускного пункта «Сарпи» на грузино-турецкой границе прошла акция протеста, участники которой выступили против введения Турцией новых правил пересечения границы.



Участники акции – это граждане Грузии, работающие в городах Турции неподалеку от границы и практически ежедневно пересекающие границу, заявляют, что из-за введенных ограничений могут остаться без средств к существованию.



Следует отметить, что ранее отсчет пребывания в Турции для иностранцев начинался после полных суток, проведенных на территории страны. Однако недавно власти Турции приняли решение, согласно которому, один переход в оба конца через границу будет считаться за день пребывания в Турции. Правила всутпили в силу с 1 января 2018 года.



По истечению срока законного пребывания в Турции – 90 дней из 180, иностранцы должны получить вид на жительство в Турции и, таким образом, продлить свое нахождение в стране.



Между тем протестующие в Сарпи заявляют, что подобный режим принудит их оформлять визы для поездок в Турцию и приведет к дополнительным финансовым затратам. В связи с этим они просят турецкие власти сделать исключение для граждан Грузии.

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