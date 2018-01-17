Кыргызстан планирует экспортировать взрывчатые вещества в страны ЕАЭС

2018-01-17 09:26 | www.trend.az | 6

Завод по производству гражданских взрывчатых веществ в Кыргызстане ожидает получения сертификата Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для экспорта своей продукции на рынки ее участниц, сообщает Kabar.

Производственная база расположена в селе Кызыл-Октябрь Кеминского района Чуйской области, а инвесторами данного проекта являются предприниматели из Китая, рассказал замдиректора Агентства по продвижению и защите инвестиций (АПЗИ) Шумкарбек Адилбек уулу.

По его данным, для строительства предприятия было вложено 5,8 млн долларов США. На сегодня уже завершен процесс строительства самого завода и проводятся завершающие работы по благоустройству его территории.