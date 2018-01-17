В Бурятии число пострадавших от отравления в кафе выросло до 133 человек

2018-01-17 09:36 | www.trend.az | 6

Число пострадавших в массовом отравлении в кафе Улан-Удэ увеличилось до 133 человек, госпитализирован 81 пострадавший, сообщили РИА Новости в территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

Во вторник число пострадавших составляло 125.

Ранее сообщалось, что у посещавших кафе "Шулэн До" в Улан-Удэ с 8 по 11 января зафиксировано заболевание сальмонеллезом. Деятельность кафе приостановлена. По данным властей, в период с 8 по 11 января кафе посетили 2,5 тысячи человек.

"Число пострадавших на сегодня составляет 133 человека, из них 19 детей и пять беременных женщин. Из них госпитализирован 81 человек, 52 находятся на амбулаторном лечении. Диагноз "сальмонеллез" подтвержден у 45 человек", — сказал собеседник агентства.