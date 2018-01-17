В атаке на биржи криптовалют в Южной Корее увидели "северокорейский след"

2018-01-17 09:40 | www.trend.az | 6

Международная компания Recorded Future, работающая в сфере технологической безопасности, пришла к выводу, что за новыми атаками на инвесторов криптовалют Южной Кореи, которые произошли в конце 2017 года, стоит хакерская группа, связанная с властями КНДР, передает РИА Новости.

"Агенты северокорейского правительства, особенно группа Lazarus, продолжили атаки на южнокорейские биржи криптовалют и их участников в конце 2017 года до новогодней речи Ким Чен Ына и последующего диалоги Северной и Южной Корей", — говорится в отчете, представленном на официальном сайте Recorded Future.

В документе уточняется, что целями группы стали не только южнокорейские биржи криптовалют, в частности — биржа Coinlink, но и общество "Друзей министерства иностранных дел".

Согласно тексту отчета, техника, кодирование и цели позволяют с утверждать, что за действиями хакеров стоит именно северокорейское правительство.

В ходе анализа вредоносных программ специалисты компании обнаружили код Destover. "Destover был задействован в ряде операций, ассоциированных с КНДР: против Sony Pictures Entertainment в 2014 году, польских банков в январе 2017 года, а также первой жертвы вируса WannaCry в феврале 2017 года", — пишут авторы отчета.