Коллегия адвокатов расширяет сотрудничество с ООН

2018-01-17 09:46 | www.oxu.az | 6

На днях резидент-координатор ООН в Азербайджанской Республике Гулам Исакзаи, руководитель представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Азербайджане Фурио де Ангелис и руководитель азербайджанского офиса Верховного комиссара по правам человека ООН Кямран Багиров встретились с руководством Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.

Как передает Oxu.Az, в ходе встречи резидент-координатор ООН в Азербайджанской Республике Гулам Исакзаи особо подчеркнул важность сотрудничества с Коллегией адвокатов Азербайджанской Республики, сказав, что в самое ближайшее время в этом направлении будут сделаны конкретные шаги.

Затем было сделано фото на память.