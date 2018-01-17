Нефть Brent опустилась до $69,04 за баррель

2018-01-17 09:54 | www.trend.az | 6

Цены на нефть слабо снижаются в ходе азиатских торгов в среду после резкого падения накануне, которое, по мнению экспертов, было связано с фиксированием прибыли после недавнего ралли до максимумов с декабря 2014 года, сообщает Интерфакс.

Трейдеры ждут новых данных о товарных запасах энергоносителей в США, пишет MarketWatch.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве уменьшилась на 11 центов (0,16%) - до $69,04 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду подешевела на 10 центов (0,16%) - до $63,57 за баррель.

По итогам сессии 16 января котировка фьючерса на Brent опустилась на $1,11 (1,6%), до $69,15 за баррель, WTI - на 57 центов (0,9%), до $63,73 за баррель.