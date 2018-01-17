В Хызы между участниками ДТП произошел конфликт, один человек погиб

2018-01-17 10:05 | www.apa.az | 6

Сегодня утром в Хызынском районе зарегистрировано убийство.

Как сообщает северное бюро АПА, в поселке Гилези Хызынского района произошло ДТП. Автомобиль марки «Шевроле Нива» под управлением Джафарова Вагифа Сулейман оглу (1980 г.р.) столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2106» под управлением Мамедова Габила Абиль оглу (1977 г.р.). После ДТП между участниками произошел конфликт, в результате которого Г.Мамедов нанес ножевое ранение в область грудной клетки В.Джафарова, от чего последний скончался. Г.Мамедов с места происшествия скрылся.

По факту прокуратура Хызынского района возбудила уголовное дело, расследование продолжается.