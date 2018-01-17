В Хьюстоне из-за непогоды отменили более тысячи рейсов

2018-01-17 09:57 | www.trend.az | 6

Число авиарейсов, отмененных в двух аэропортах города Хьюстон в американском штате Техас из-за неблагоприятных погодных условий, превысило одну тысячу, сообщается на сайте аэропортов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось об отмене более 900 рейсов.

Отмены и задержки коснулись главных аэропортов города — международного аэропорта Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша и аэропорта имени Уильяма П. Хобби.

Согласно информации, представленной на сайте воздушных гаваней, 787 рейсов были отменены в самом Хьюстон Интерконтинентал. Также еще 223 рейса были отменены в аэропорту имени Уильяма П. Хобби, задерживаются 64.