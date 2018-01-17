В Азербайджане появится онлайн-система кредитования агросектора

2018-01-17 09:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по управлению проектами и кредитами в сфере сельского хозяйства Азербайджана планирует внедрить автоматизированную кредитную систему для онлайн-обращений.

Об этом в своей статье в газете “Республика” написал заместитель начальника Госслужбы Заур Алиев.

“Не секрет, что в стране существует проблема кредитования сферы сельского хозяйства, а также отсутствуют аграрные кредитные продукты, которые могли бы отвечать новым экономическим условиям и требованиям. Для устранения этой проблемы мы начали внедрение автоматизированной кредитной системы для онлайн-обращений”, - отметил Алиев.

По словам начальника Госслужбы, новая система минимизирует вмешательство людей в процесс кредитования и обеспечит полную прозрачность по обращениям клиентов.