Лингвисты не поддерживают решение Назарбаева о переводе национального алфавита на латиницу

2018-01-17 10:17 | www.apa.az | 6

Казахские лингвисты не поддерживают решение президента республики Нурсултана Назарбаева о переводе национального алфавита на латиницу.

Как сообщает АПА со ссылкой на New York Times, основная претензия экспертов касается огромного количества апострофов, которые появятся в алфавите после его перевода в латинскую графику.

Например, название Республики Казахстан будет писаться как «Qazaqstan Respy’bli’kasy». Слово «вишня» будет выглядеть так: s’i «i’e.

«Когда ученые впервые узнали об этом, то были в шоке», - признался глава языковой комиссии Ерден Кажыбек.

Лингвисты под его руководством предлагали решить эту проблему с помощью диграфов (составных письменных знаков, состоящих из двух букв), но получили отказ.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику в конце октября 2017 года. В новом алфавите будет 32 знака, девять из которых будут писаться с апострофом. Полный переход на латинскую графику планируется осуществить до 2025 года.