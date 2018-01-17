Необходимо оживить работу МГ ОБСЕ для урегулирования нагорно-карабахского конфликта - генсек ООН

2018-01-17 10:06 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Необходимо оживить работу Минской группы ОБСЕ для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге в организации.

Обозначив 12 главных направлений деятельности ООН на 2018 год, Гутерриш призвал покончить с «параличом», который привел к «замораживанию» конфликтов в Европе.

По его словам, страны континента обладают рычагами, необходимыми для преодоления этих проблем.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.