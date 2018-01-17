Президент Грузии отказался помиловать Саакашвили

2018-01-17 10:18 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, об этом он заявил в интервью телекомпании «Рустави 2».

«По какой логике я должен помиловать Саакашвили? Прокуратура не может определиться, как предъявить обвинение, как сформировать расследование, судья не может определиться с границей незаконного использования статьи о помиловании. И что, президент Грузии должен помиловать и тем самым исправить их ошибки?», - возмутился Маргвелашвили.

«Помилование - это не исправление судебной ошибки, это акт жалости. Стоя перед такой реальностью, могу ли я проявить эмоцию в отношение Саакашвили?», - спрашивает президент.

Он обвинил Саакашвили в создании нынешней системы, в которой прокуратура и суд «действуют по старым традициям», и новая власть не способна изжить ее.

Отметим, 5 января Саакашвили в Грузии признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями на посту главы государства и заочно приговорили к трем годам заключения. Сам Саакашвили в настоящее время находится на Украине. Внешнеполитическое ведомство страны заявило, что не ведет с Грузией переговоров об экстрадиции политика.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год, а затем покинул страну. Против него на родине возбуждено несколько уголовных дел.