Кямран Алиев: «У обвиняемых в коррупции лиц арестовано имущество на 15 миллионов манатов»

2018-01-17 10:24 | www.apa.az | 6

У обвиняемых в коррупции лиц арестовано имущество на сумму 15 миллионов 381 тыс. манатов.

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель генпрокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев.

К.Алиев сказал, что на начальном этапе в рамках рассмотрения направленных в суд уголовных дел из 83 миллионов 486 тыс. манатов причиненного ущерба было возмещено 27 миллионов 575 тыс. манатов, что составило 33,03%. Для обеспечения взыскания остального ущерба было арестовано имущество на сумму 15 миллионов 381 тыс. манатов, а также были приняты другие меры.