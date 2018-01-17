Турецкая авиакомпания THY стала взимать дополнительную плату за более удобные места

2018-01-17 11:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Турецкие авиалинии (THY) стала взимать дополнительную плату за более удобные места на международных рейсах, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что систему взимания дополнительной платы за более удобные места стали применять с 8 января 2018 года.

В зависимости от места цены будут меняться от 19 до 79 долларов США.

Согласно информации, удобные места в самолете предусматривают наличие большего пространства между пассажирскими креслами.