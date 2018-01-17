В Северной Корее дороги будут платными

2018-01-17 10:35 | www.oxu.az | 6

Дороги в Северной Корее станут платными с 20 января, в том числе туристическая трасса Пхеньян — Вонсан.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении посольства России в КНДР, размещенном на сайте дипмиссии в Facebook.

«На главных автомагистралях страны устанавливаются толл-гейты», - говорится в тексте. В российском посольстве отметили, что теперь «россияне, которые любят в летний период прокатиться с ветерком от северокорейской столицы до вонсанского пляжа на берегу Японского (Восточного) моря, должны будут заплатить за свою легковушку восемь евро (в два конца)».

В дипмиссии отметили, что нововведение «касается не только россиян, но и других иностранцев и местных владельцев «железных коней».