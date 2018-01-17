В Азербайджане раскрыта стоимость имущества, арестованного в рамках дел о коррупции

2018-01-17 11:17 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В прошлом году для возмещения ущерба, нанесенного в результате коррупционных преступлений, был наложен арест на имущество стоимостью более 15 миллионов манатов. Об этом заместитель Генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев сказал, выступая в среду на пресс-конференции, посвященной работе, проведенной в 2017 году руководимой им структурой в сфере борьбы с коррупцией.

Алиев отметил, что в ходе предварительного следствия по направленным в суды уголовным делам было обеспечено возмещение ущерба в размере 27 миллионов 575 тысяч манатов из 83 миллионов 486 тысяч манатов (33,03 процента).

«С целью обеспечения возмещения оставшейся части ущерба был наложен арест на имущество стоимостью 15 миллионов 381 тысяча манатов, предприняты другие меры, предусмотренные законом», - сказал он.