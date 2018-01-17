Главное управление по борьбе с коррупцией Азербайджана о сферах с наибольшим числом жалоб

2018-01-17 11:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Главном управлении по борьбе с коррупцией ведется следствие по 141 факту. Об этом заместитель Генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев сказал, выступая в среду на пресс-конференции, посвященной работе, проведенной в 2017 году руководимой им структурой в сфере борьбы с коррупцией.

По его словам, 12 процентов этих дел связаны с банковскими и небанковскими кредитными организациями.

Алиев отметил, что на втором месте по количеству жалоб строительный сектор. «Несмотря на то, что случаи обмана граждан в этой сфере уменьшились, к сожалению, они все еще имеются», - сказал он.