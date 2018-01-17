Врач оценил состояние здоровья Трампа

2018-01-17 10:28 | www.apa.az | 6

У президента США Дональда Трампа в целом отличное здоровье.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сегодня заявил его лечащий врач Рони Джексон.

На брифинге для журналистов Джексон сказал: «У президента хорошие показатели и в целом отличное здоровье. Вероятнее всего, оно останется таким в течение всего срока его президентства».

По его словам, это связано в том числе и с тем, что он «всю свою жизнь не курит и не пьет».

Врач главы государства подчеркнул, что он «чрезвычайно хорошо» прошел тест на психику. Также, по его словам, президент принимает лекарство Propecia, уменьшающее выпадение волос.

При этом доктор подчеркнул, что хотел бы понизить у своего пациента уровень холестерина. Как выяснилось, Трамп весит порядка 108 килограммов. Джексон отметил, что глава государства хотел бы сбросить четыре-пять килограммов.

Также врач сообщил, что у Трампа хорошее давление и работа сердца.