Маргвелашвили отказался помиловать Саакашвили

2018-01-17 10:49 | www.oxu.az | 6

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не планирует помиловать Михеила Саакашвили, заочно осужденного на родине.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в интервью телекомпании «Рустави 2».

«По какой логике я должен помиловать Саакашвили? Прокуратура не может определиться, как предъявить обвинение, как сформировать расследование, судья не может определиться с границей незаконного использования статьи о помиловании. И что, президент Грузии должен помиловать и тем самым исправить их ошибки?», - возмутился Маргвелашвили.

«Помилование — это не исправление судебной ошибки, это акт жалости. Стоя перед такой реальностью, могу ли я проявить эмоцию в отношение Саакашвили?», - спрашивает президент.

Он обвинил Саакашвили в создании нынешней системы, в которой прокуратура и суд «действуют по старым традициям», и новая власть не способна изжить ее.