Ильхам Алиев на открытии подстанций – ФОТО

2018-01-17 10:50 | www.oxu.az | 6

Президент Ильхам Алиев 17 января принял участие в открытии административного здания расположенной в Хатаинском районе столицы Бакинской распределительной сети ОАО «Азеришыг», подстанции №220, 110-киловольтной (кВ) подстанции «Ясамал 1», 110-киловольтной (кВ) подстанции «Гобу» и подстанции №120.

Как передает Oxu.Az, глава государства разрезал символическую ленту.

Председатель ОАО «Азеришыг» Баба Рзаев проинформировал президента Ильхама Алиева об административном здании и подстанциях.