В Кыргызстане произошло землетрясение

2018-01-17 11:40 | www.trend.az | 6

В Кыргызстане на территории Ошской области минувшей ночью зафиксировано землетрясение силой до 3,5 баллов. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР (ИС НАН КР), передает Kabar.

По его данным, толчки ощущались примерно в 01:54 по местному времени. Очаг землетрясения располагался на склонах Заалайском хребта в 6 км к востоку от села Бор-Дёбё. В эпицентре сила землетрясения достигла 3.5 балла, а в населенных пунктах интенсивность толчков составила от 2 до 3 баллов. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Напомним, что данный случай является пятым с начала 2018 года. Первое землетрясение в наступившем году было зафиксировано 4 января. Толчки ощущались на территориях Джалал-Абадской и Ошской областей. Сила землетрясения в эпицентре составила 3 балла и от 2 до 2,5 баллов в населенных пунктах.