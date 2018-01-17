Начался прием заявок для участия в конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева

2018-01-17 11:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Начался прием заявок на участие в V Международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.

V Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева пройдет в Москве (Россия) 19 и 20 октября 2018 года на сцене концертного зала "Крокус Сити Холл".

Заявки на участие в V Международном конкурсе принимаются до 30 апреля 2018 года.

Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева - это смотр вокалистов, способных проявить себя как в классическом, так и эстрадном репертуаре. К участию в конкурсе допускаются профессиональные певцы и певицы с 20 до 35 лет, имеющие специальное музыкальное образование, или студенты музыкальных вузов и колледжей.

По итогам предварительного слушания-просмотра оргкомитет конкурса отбирает до 15 исполнителей, которые приглашаются в Москву для участия в конкурсе.