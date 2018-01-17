В прошлом году было завершено следствие по 214 уголовным делам в отношении 305 должностных лиц

2018-01-17 10:41 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель генпрокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

По его словам, в 2017 году из 214 направленных в суды уголовных дел 83 дела в отношении 127 лиц были связаны с присвоением и растратой, используя служебное положение, 56 дел в отношении 67 лиц – с мошенничеством, используя служебное положение, 25 дел в отношении 35 лиц – со злоупотреблением служебными полномочиями, 7 дел в отношении 17 лиц – с получением взятки, 11 дел в отношении 19 лиц – с предложением взятки, 7 дел в отношении 8 лиц – со служебным подлогом, остальные уголовные дела были связаны с другими коррупционными преступлениями.

К.Алиев отметил, что за отчетный период в Главном управлении были рассмотрены 7809 обращений, кроме того, были расследованы 280 материалов уголовного характера. По 181 из них (65%) были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в связи с 99 из них (35%) было обеспечено применение актов прокурорского реагирования.

Начальник Главного управления также сообщил, что в течение прошлого периода на Горячую линию «161» Главного Управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре поступило 4183 жалобы. Число обращений на Горячую линию снизилось на 1309 (23,8%) по сравнению с 2016 годом, и это связано с расширением географии деятельности центров «ASAN» и увеличением числа оказываемых услуг.

На основании поступивших обращений было открыто 23 уголовных дела, в результате мероприятий, проведенных совместно с соответствующими государственными структурами, были положительно решены другие обращения, восстановлены нарушенные права граждан, и в соответствующие организации были направлены представления с целью устранения фактов нарушения закона.

В прошлом году оперативные структуры Главного Управления успешно выполнили свои задачи, в результате проведенных оперативных мероприятий было возбуждено 22 уголовных дела, среди которых 5 уголовных дел были возбуждены в отношений в отношении лиц, находившихся на месте преступления, и 17 дел - на основании сообщений, полученных в связи с нарушением прав и имеющих место фактов коррупции.