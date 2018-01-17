Политолог: Турция уже нажала на кнопку

2018-01-17 10:57 | www.oxu.az | 6

Турция уже нажала на кнопку. До начала очередной военной операции на территории Сирии остались считанные дни или часы и Турция поступает правильно. Желание Вашингтона вооружить 30 тыс. курдов и разместить их на границе – прямая угроза территориальной целостности Турции.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал политолог Эльхан Шахиноглы.

Политолог отметил, что его очень интересуют ответы на два вопроса: как отреагирует Вашингтон и как Россия воспримет план взять под контроль Африн?

«Конечно, Россия пока партнер Турции. Эрдоган по телефону поставил хозяина Кремля в известность о планах турецкой армии и Путин не был против. Но Россия ведет двойную игру. Хотя ей не нравится военная поддержка курдов со стороны США, она вместе с тем поддерживает часть курдов как сторонников режима Башара Асада, и полная нейтрализация вооруженных курдов не понравится российскому правительству. Также существует традиционная российско-курдская близость – карта, которую Москва долгие годы использовала против Турции», - отметил политолог.

По мнению политолога, Путин не пожертвует договоренностью с Эрдоганом ради вооруженных курдов, ставших сторонниками США.

«Хотя Москве не нравится нападение турецкой армии на Сирию, она должна закрывать на это глаза, в крайнем случае российский МИД должен выражать мягкий протест», - добавил Э.Шахиноглы.

Кямиль Гамзаоглы

