Народная артистка помещена в больницу – ОБНОВЛЕНО

2018-01-17 11:04 | www.oxu.az | 5

Как сообщалось, народная артистка, актриса Ленкоранского драматического театра Беюкханым Алиева была помещена в городскую клиническую больницу № 1 (Семашко) с диагнозом легочная и сердечная недостаточность.

В отделении реанимации больницы сообщили Oxu.Az, что вчера народной артистке стало лучше:

«Пока она в реанимации. Но сегодня ей уже относительно лучше. Верим, что в ближайшее время все наладится».

18:40

Сегодня Народная артистка, актриса Ленкоранского драматического театра Беюкханым Алиева была помещена в городскую клиническую больницу № 1 (Семашко) в Баку.

Как передает Oxu.Az, об этом на своей странице в Facebook написал главный режиссер Азербайджанского государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига Гурбан Масимов.

Он сообщил, что актрисе, которую доставили в больницу утром, диагностировали сердечную и легочную недостаточность.

Сайт Oxu.Az связался с отделением реанимации городской клинической больницы № 1, где сообщили, что сейчас состояние народной артистки стабильное.

«Она сейчас в отделении реанимации и под контролем врача. Состояние пока стабильное», - заявили в больнице.

Пярвиз Гусейн

