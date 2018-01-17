Казахстан и Азербайджан регулируют взаимное налогообложение между двумя странами

2018-01-17 11:02 | www.apa.az | 5

Парламент Казахстана одобрил законопроект, направленный на расширение сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном в налоговой сфере.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на «Казинформ», протокол позволит развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией, применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблений положениями конвенции, сказал министр финансов Казахстана Бахыт Султанов.

Б.Султанов отметил важную роль протокола законодательной базы в вопросах налогообложения между двумя государствами. «Кроме того, целесообразно остановиться на статистических данных о взаимной торговле с Азербайджаном. Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за последние 10 лет составил 2,8 млрд. долларов. Основными статьями казахстанского экспорта являются пшеница, сырые нефтепродукты, прокат железа. В структуре импорта преобладают сахар и лесные орехи».

Министр подчеркнул, что инвестиции из Азербайджана в Казахстан за последние 10 лет составили 168 млн. долларов, а инвестиции Казахстана в Азербайджан - около 20 млн. долларов.