Роналдиньо завершил карьеру

2018-01-17 11:10 | www.oxu.az | 5

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо завершил карьеру.

Как передает Oxu.Az, об этом его брат Роберто Асис сказал изданию «O Qlobo»:

«Все конечно. Скорее всего, мы придумаем что-нибудь большое после чемпионата мира-2018, в августе. Организуем мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, конечно, организуем матч со сборной Бразилии».

Напомним, что за свою карьеру Роналдиньо выступал за «Керетаро», «Атлетико Минейро», «Фламенго», «Милан», «Барселону», «ПСЖ» и «Гремио». В 2002 году он стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии. В составе «Барселоны» (2003-2008) бразилец дважды выигрывал чемпионат Испании и однажды Лигу чемпионов. В 2005 году Роналдиньо стал обладателем «Золотого мяча».

С.Т.

