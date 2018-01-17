Кямран Алиев: «Сегодня 12% расследуемых дел связаны с банковскими и небанковскими кредитными организациями»

2018-01-17 11:05 | www.apa.az | 5

В настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией ведется следствие по 141 уголовному делу. 12% этих дел связаны с банковскими и небанковскими кредитными организациями.

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель генпрокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

К.Алиев отметил, что часть уголовных дел, по которым в настоящее время ведется следствие, связана со строительным сектором. Остальные же связаны с другими сферами.