Задержанный в Азербайджане российский ученый вернулся в свою страну - ОБНОВЛЕНО

2018-01-17 11:13 | www.apa.az | 5

Задержанный в Азербайджане сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Чулков вернулся в свою страну.

Как сообщили АПА в посольстве России в Азербайджане, Дмитрий Чулков находится уже на территории Российской Федерации.

Отметим, российская пресса распространила информацию о том, что 5 января сотрудник Института Астрономии РАН Дмитрий Чулков пропал без вести.

Дмитрий Чулков подошел к одной из воинских частей на территории Гёйгёльского района и зашел на запрещенный участок. Он начал фотографировать воинскую часть. Невзирая на требования военных, он продолжал съемку. На место была вызвана полиция. Но Д.Чулков игнорировал и их законные требования.

В результате после расследования правоохранительные органы направили собранные о Дмитрии Чулкове материалы в суд. 5 января, ссылаясь на 535 статью Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, суд арестовал его на 10 суток. Дмитрий Чулков сказал, что осознал свою ошибку, а также извинился за свои действия.