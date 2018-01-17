Ираду Зейналову не пустили в Молдову

2018-01-17 11:40 | www.oxu.az | 4

Российскую телеведущую Ираду Зейналову не пустили в Молдову.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщили в пограничной полиции Молдавии.

Ее остановили во вторник вечером в аэропорту молдавской столицы для прохождения паспортного контроля.

«Во вторник вечером гражданке Российской Федерации не был разрешен въезд в нашу страну, потому что она не указала цель визита в республику. Она прилетела на самолете рейсом Стамбул - Кишинев и заявила на контроле, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально», - подчеркнули в среду утром в пресс-службе пограничной полиции, уточнив, что во вторник вечером Зейналова улетела в Москву.