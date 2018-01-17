Австрийские специалисты прекратили поиски пропавших альпинистов

2018-01-17 11:50 | www.oxu.az | 5

Специалисты в области горноспасательных работ министерства внутренних дел Австрии, участвовавшие в поисках пропавших альпинистов в Губинском районе, покинули Азербайджан.

Об этом Oxu.Az сообщил источник, участвовавший в поисковых работах.

В информации отмечается, что австрийские специалисты поделились своим опытом и знаниями в поисково-спасательных работах по обнаружению пропавших альпинистов. В последующие дни зарубежные специалисты встретились с группой журналистов и сделали заявление.

Не добившись никаких результатов, специалисты в области горноспасательных работ МВД Австрии покинули страну спустя несколько дней.

Источник сообщил, что в настоящее время поисковые работы ведут местные спасатели и двое специалистов из Турции.

Также отметим, что спустя почти 20 дней после начала поисков никаких следов альпинистов не было обнаружено.

Получить комментарий МЧС по этому поводу не удалось.

Напомним, что 23 декабря 2017 года 3 членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фарида Зебиюлла гызы, Гусейнов Бабур Вагиф оглы и Буниятзаде Намин Низами оглы отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага и не вернулись.

Также добавим, что сотрудник горноспасательной полиции МВД Австрии Адольф Херрер заявил журналистам, что вести поиски в это время очень рискованно.

Эльвин Ахмедов

