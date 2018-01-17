В Таиланде предотвратили проникновение в страну боевиков ИГ

2018-01-17 12:12 | www.trend.az | 6

Полиция Таиланда предотвратила проникновение в страну боевиков ИГ, арестовав преступника, производившего для группировки поддельные паспорта, заявил в среду в Бангкоке вице-премьер Таиланда генерал Правит Вонгсуван, передает РИА Новости.

Гражданин Пакистана Мухаммад Икбал, постоянно проживающий в Малайзии, был арестован в Таиланде в прошлое воскресенье. При обыске в квартире, в которой он остановился, и при личном обыске пакистанца были обнаружены четыре поддельных паспорта Индии и три поддельных паспорта Сингапура, а также оборудование для производства поддельных документов, заявил вице-премьер.

"Икбал производил поддельные паспорта и планировал с их помощью ввезти в нашу страну боевиков ИГ с Ближнего Востока, но его действия были пресечены в самом начале", — заявил Вонгсуван.

"Членов ИГ в Таиланде нет, я готов это подтвердить", — добавил он.