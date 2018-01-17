Сборные Азербайджана и Армении стали соперниками на чемпионате Европы

2018-01-17 11:43 | www.apa.az | 6

Состоялась жеребьёвка юношеских чемпионатов Европы по баскетболу. Как сообщает apasport.az, своих соперников узнали и сборные Азербайджана 3 возрастных групп.

Наша сборная, сформированная из баскетболистов в возрасте до 16 лет, под руководством Эльшана Юсубова выступит в дивизионе C. Наши баскетболисты будут соревноваться с 3-го по 11-ое июля в Серравалле (Сан-Марино) и померятся силами в группе А с Австрией, Арменией, Албанией, Молдовой и хозяевами площадки.

Наша сборная U-18 выступит в дивизионе B. Подопечные Самита Нурузаде будут соревноваться в группе В, игры которой пройдут с 27-го июля по 5-ое августа в Скопье (Македония). Здесь соперниками нашей сборной будут Бельгия, Венгрия, Эстония, Грузия и Австрия.

В дивизионе В сыграет и наша сборная, сформированная из баскетболистов в возрасте до 20 лет. Подопечные Тахира Бахшиева выступят в группе А, игры которой состоятся 13-22-го июля в Софии (Болгария). Наши баскетболисты встретятся с Латвией, Бельгией и Македонией.