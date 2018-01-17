В Азербайджане названы сферы, в которых в прошлом году было выявлено большое число фактов коррупции

2018-01-17 11:46 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель генпрокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев. По его словам, в прошлом году большинство направленных в суд уголовных дел, следствие по которым было завершено, были связаны с банковскими и небанковскими кредитными организациями. Следствие по 43 уголовным делам, связанным с данной областью, было завершено.

На втором месте – частный сектор. В этой сфере к ответственности были привлечены 35 должностных лиц.

Кроме того, были завершены следствия и направлены в суды уголовные дела, возбужденные в отношении 10 лиц в сфере торговли, в отношении 10 лиц - в сфере строительства, в отношении 5 лиц – связанных с деятельностью местных органов исполнительной власти.