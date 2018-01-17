Российского ученого вернули на Родину

2018-01-17 11:56 | www.oxu.az | 6

Задержанный в Азербайджане сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Чулков вернулся в свою страну.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Дмитрий Чулков находится уже на территории Российской Федерации.

Отметим, российская пресса распространила информацию о том, что 5 января сотрудник Института Астрономии РАН Дмитрий Чулков пропал без вести.

Дмитрий Чулков подошел к одной из воинских частей на территории Гёйгёльского района и зашел на запрещенный участок. Он начал фотографировать воинскую часть. Невзирая на требования военных, он продолжал съемку. На место была вызвана полиция. Но Д.Чулков игнорировал и их законные требования.

В результате после расследования правоохранительные органы направили собранные о Дмитрии Чулкове материалы в суд. 5 января, ссылаясь на 535 статью Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, суд арестовал его на 10 суток. Дмитрий Чулков сказал, что осознал свою ошибку, а также извинился за свои действия.