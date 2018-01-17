Состоялась презентация фильма об апрельских шехидах – ФОТО

2018-01-17 12:14 | www.oxu.az | 6

В киноцентре «Низами» при поддержке министерства культуры и туризма состоялась презентация фильма «Geyilməmiş ayaqqabılar» («Ненадетая обувь»), снятого режиссером Рзой Рзаевым.

Как передает Oxu.Az, фильм посвящен памяти апрельских шехидов.

Автор сценария и генпродюсер фильма, снятого на карабахскую тематику – Рза Рзаев, оператор-постановщик – Эльман Алиев, режиссер-постановщик – Магеррам Алиев, композитор – Вячеслав Шулин, продюсер – Махир Джанас.

В картине снялись Гюльзар Гурбанова, Бахруз Вагифоглы, Дениз Гасанов и другие.

Пярвиз Гусейн

