13 человек привлечены к ответственности за незаконную охоту

2018-01-17 11:55 | www.apa.az | 6

Главное управление общественной безопасности МВД и МЭПР проводят совместные мероприятия в городах и районах страны по борьбе с незаконной охотой и пресечением нарушений правил хранения гражданского оружия.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате проведенных мероприятий на территории Хазарского района столицы, городах Сумгаит, Шеки, Джалилабад, Билясувар, Агджабеди, Нефтчала, Гаджигабул были привлечены к административной ответственности 13 человек по различным статьям Кодекса об административных проступках, связанных с нарушением правил охоты, нарушением правил хранения и перевозки гражданского оружия и боеприпасов, а также с самовольным пользованием объектами животного мира.

Напомним, в общем, за 2017 год в результате проведенных аналогичных мероприятий сотрудниками полиции были выявлены и привлечены к ответственности 126 человек, нарушивших Кодекс об административных правонарушениях. Данные лица были оштрафованы на сумму 9850 манатов.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.