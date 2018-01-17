Президент принял участие в открытии здания Бакинской распределительной сети и подстанций - ОБНОВЛЕНО

2018-01-17 12:15 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии административного здания Бакинской распределительной сети ОАО «Азеришыг» в Хатаинском районе Баку, подстанций №220, «Ясамал 1» мощностью 110 кВт, «Гобу» мощностью 110 кВт и подстанции №120.

Как передает АПА-Экономикс, глава государства разрезал ленту в знак открытия. Председатель ОАО «Азеришыг» Баба Рзаев проинформировал президента о проделанной работе. Затем глава государства был проинформирован о новой подстанции. Также Президент Ильхам Алиев был проинформирован о реконструированной подстанции «Ясамал 1» мощностью 110/35/10 кВт Бакинского районного управления по снабжению и продаже электроэнергии. Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию «Ясамал 1» мощностью 110 кВт посредством дистанционно управляемой диспетчерской системы SCADA.

Затем глава государства был проинформирован о подстанции №120 мощностью 35/10-6 кВт и построенной на территории поселка Гобу подстанции «Гобу» мощностью 110/35/10 кВт. Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что на территории поселка Гобу впервые построена подстанция мощностью 110 кВт.

Глава государства также был проинформирован о схеме электроснабжения «Азеришыг», подстанции «Байрамзаде» мощностью 110 кВт, Ветряном электрическом парке и других проектах по реконструкции.

Ознакомившись с административным зданием и подстанциями Бакинской распределительной сети, президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения и рекомендации.