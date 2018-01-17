Ндлову назвал истинную причину ухода из «Карабаха»

2018-01-17 12:30 | www.oxu.az | 6

Южноафриканский нападающий Дино Ндлову назвал причины перехода в клуб первого китайского дивизиона «Ханджоу Гринтаун».

Как передает Oxu.Az, южноафриканец назвал истинную причину ухода из «Карабаха».

По словам Ндлову, он ждал от агдамцев нового контракта с более высокой зарплатой:

«Я сказал им, что счастлив здесь, но уже не молод. Если бы они не предложили мне новый контракт, я бы не смог оставаться там. Мне нужен был новый контракт на более выгодных условиях. Но они не стали этого делать. Я же не мог ждать и воспользовался новым предложением. В первую очередь я должен был думать о своей семье и карьере».

Сабухи Тофигоглы

