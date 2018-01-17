В Баку на кладбище нашли оружие – ФОТО

2018-01-17 12:39 | www.oxu.az | 6

Оперативный аппарат Пенитенциарной службы Минюста продолжает сотрудничество с правоохранительными органами для раскрытия различных преступлений.

Как сообщили Oxu.Az в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы, в результате совместных оперативных мероприятий вместе с сотрудниками 24-го отделения полиции Управления полиции Низаминского района на кладбище на территории Низаминского района столицы были обнаружены зарытые в землю пистолет марки «ТТ» и полная обойма.

По факту ведется расследование.

Э.А.

