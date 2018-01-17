Завтра в Баку будет до 7 градусов тепла

2018-01-17 12:46 | www.oxu.az | 7

В четверг, 18 января, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман. Подует юго-западный ветер, который днем усилится.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3, днем 5-8, в Баку ночью 1-3, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 754 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 55-60%.

В районах Азербайджана 18 января осадков в основном не ожидается, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах будут дожди и снег. Местами возможен туман. Будет дуть переменчивый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 7-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.