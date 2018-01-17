Межбанк вернет деньги Казахстану в течение 15 лет

2018-01-17 12:54 | www.oxu.az | 6

Долг Международного банка Азербайджана нашей стране пролонгирован сроком на 15 лет.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на «Казинформ», об этом сказал министр финансов РК Бахыт Султанов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

По его словам, средства не являются потерянными для казахстанцев.

«На самом деле мы не потеряли эти деньги, была угроза потери, если банк на самом деле обанкротится, и большинство кредиторов не поддержали реструктуризацию долга. На сегодняшний день эти облигации банка обменены на суверенные облигации Азербайджана.

В результате произошло пролонгирование сроком на 15 лет, 250 млн долларов ставка 3,5 %, эти бумаги являются ликвидными», - заявил Бахыт Султанов.

«Нельзя говорить, что мы потеряли средства, да, разница будет, но основную сумму мы не потеряли, 3,5 % будет начисляться, международная ставка», - отметил он.

Международный банк Азербайджана, в который Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана инвестировал 71,3 млрд тенге активов, подал в суд заявление о банкротстве. Финучреждение прекратило выплаты по внешнему долгу и готовится к переговорам с кредиторами о реструктуризации.

Финансовые проблемы возникли из-за колебания цен на нефть и девальвации нацвалюты Азербайджана. Через банкротство руководство банка надеется избежать исков со стороны кредиторов.