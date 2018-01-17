Уточнена дата проведения конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

2018-01-17 13:13 | www.trend.az | 6

Конгресс национального диалога Сирии состоится в Сочи 30 января, он будет однодневным, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.

"Конгресс пройдет в Сочи 30 января", — сообщил РИА Новости источник, близкий к организации форума.

В свою очередь источник в сирийской оппозиции, который планирует принять участие в конгрессе, подтвердил РИА Новости эту информацию.

"Да, это так, 30-го. Форум продлится один день", — сказал собеседник агентства по телефону.