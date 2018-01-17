Новый вирус-шпион крадет сообщения из WhatsApp и записывает разговоры

2018-01-17 13:18 | www.trend.az | 4

"Лаборатория Касперского" обнаружила новый вирус для Android-устройств, который может красть сообщения из мессенджера WhatsApp, говорится в исследовании компании, передает РИА Новости.

Речь идет о вирусе Skygofree, который распространяется через поддельные сайты крупных сотовых операторов, где пользователям предлагают установить "ускоритель интернет-подключения".

"Skygofree — один из самых мощных шпионских инструментов, которые мы когда-либо видели для этой платформы", — отметили аналитики.